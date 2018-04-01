البث الحي
رياضة

شاهد: مانشستر سيتي يقترب من لقب الدوري بثلاثية في إيفرتون

31/3/2018

أصبح مانشستر سيتي على بعد انتصار واحد من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على مضيفه إيفرتون (السبت).

وتقدم فريق بيب غوارديولا، الذي سيحسم اللقب لو فاز في قمة مانشستر (السبت) المقبل، بهدف بعد مرور أربع دقائق عن طريق تسديدة قوية من ليروي ساني بعد تمريرة عرضية متقنة من ديفيد سيلفا.

وبعد ثماني دقائق أصبحت النتيجة 2-صفر بعدما أرسل كيفن دي بروين كرة عرضية حولها المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس إلى هدف.

وسيطر سيتي تماما على الكرة وصنع سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 37 عندما أرسل كرة عرضية قوية قابلها رحيم سترلينغ بسهولة داخل مرمى الحارس غوردان بيكفورد.

وقلص إيفرتون الفارق وسجل الهدف الوحيد عن طريق يانيك بولاسي بتسديدة من خارج المنطقة واصطدمت بالقائم ثم دخلت المرمى.

ويملك سيتي 84 نقطة من 31 مباراة وبفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وقبل قمة المدينة الأسبوع المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)