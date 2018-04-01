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شاهد: ثنائية "بيل" تقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على لاس بالماس

31/3/2018

سجل غاريث بيل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على لاس بالماس المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم غياب عدة لاعبين أساسيين منهم الهداف كريستيانو رونالدو.

وأظهر بيل سرعته الهائلة في سباق على الكرة بعد تمريرة من زميله السابق في توتنهام لوكا مودريتش وسجل الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف كريم بنزيمة هدفا من ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكاس فاسكيز.

وحصل بيل على ركلة جزاء نفذها بنفسه بنجاح في الشوط الثاني ليضمن لريال الانتصار أمام الفريق المتعثر صاحب المركز 18 والذي يبتعد بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

واضطر ناتشو فرنانديز مدافع ريال للخروج من الملعب في الشوط الأول بسبب إصابة في الفخذ وبكى اللاعب الإسباني أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء وبدا أنه سيغيب عن مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا (الثلاثاء) المقبل.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه سينتظر حتى يخضع ناتشو لفحوص قبل تحديد موقفه من لقاء يوفنتوس؛ لكن المدافع قال إنه "غير سعيد ولا يشعر براحة".

ولم يعتمد زيدان على رونالدو ومارسيلو وتوني كروس لمنحهم راحة قبل لقاء يوفنتوس، كما غاب إيسكو وراموس بسبب الإصابة وداني كاربخال بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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