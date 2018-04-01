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شاهد: بهدفين في دقيقة واحدة برشلونة ينتزع نقطة من إشبيلية

31/3/2018

انتزع فريق برشلونة (السبت) نقطة من مضيفه إشبيلية بالتعادل بهدفين لكل منهما في الجولة الثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأنهى إشبيلية صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني فرانكو فازكويز في الدقيقة 36.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وبحث لاعبو برشلونة عن فرصة إدراك التعادل، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، بعدما أضاف الكولومبي لويس مورييل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ومع نزول الأرجنتيني ليونيل ميسي لملعب المباراة، تغير سير اللقاء الذي أصبح يصب في مصلحة برشلونة، وكشر لاعبوه عن أنيابهم وأهدروا أكثر من فرصة للتسجيل.

ومع حلول الدقيقة 88، نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عبر الأورغوياني لويس سواريز، وبعدها بدقيقة أدرك ميسي التعادل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 46 نقطة في المركز السادس.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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