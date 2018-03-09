محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وكتبت صفحة الدوري الإنجليزي على موقع تويتر "صلاح أفضل لاعب في المسابقة لشهر فبراير. تهانينا". وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها محمد صلاح بأفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم بعد شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجّل صلاح، أربعة أهداف وصنع هدفين ليأتي على رأس قائمة الأفضل للشهر.

وتنافس صلاح مع عدد من اللاعبين بينهم سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي وموسى ديمبلي لاعب توتنهام وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

ويتقاسم صلاح قائمة هدافي المسابقة مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وسجل كل منهما 24هدفًا لكل منهما، كما يتساوى اللاعبان أيضًا بعد أن توج الثنائي بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين خلال الموسم، وتوج كين بها في سبتمبر/أيلول، وديسمبر/ كانون الأول الماضيين.