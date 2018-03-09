شاهد: أرسنال يفوز 2-صفر على ميلان في الدوري الأوربي

خطا أرسنال الإنجليزي خطوة كبيرة نحو الوصول إلى دور 8 لبطولة الدوري الأوربي عقب فوزه 2-صفر على مضيفه ميلان الإيطالي في ذهاب دور 16 للمسابقة.

افتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الويلزي آرون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليلحق الفريق الإنجليزي الخسارة الأولى بميلان تحت قيادة مدربه غينارو غاتوزو، الذي حافظ الفريق تحت قيادته على سجله خاليا من الهزائم خلال 14 مباراة متتالية بجميع البطولات.

وهذا الفوز لأرسنال هو الأول بعد الخسارة في المباريات الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، مما قد يخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة للفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال، في ظل الأصوات المطالبة برحيله الفوري عن الفريق بسبب سوء نتائجه، وابتعاده عن سباق المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم القادم.