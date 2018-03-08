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شاهد: هيجوين وديبالا يقودان يوفنتوس للإطاحة بتوتنهام من دوري الأبطال

7/3/2018

قلب يوفنتوس الطاولة على توتنهام هوتسبير بفوزه 2-1 في استاد ويمبلي بلندن ليتأهل بطل ايطاليا إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بنتيجة إجمالية 4-3.

بادر توتنهام بالتسجيل في الشوط الأول عبر سون هيونج-مين ليتحكم الفريق الانجليزي باللقاء بعدما تعادل 2-2 في لقاء الذهاب في تورينو الشهر الماضي ولم تكن هناك مؤشرات كبيرة على قدرة يوفنتوس على التعويض.

لكن جونزالو هيجوين نجح في إدراك التعادل ثم صنع هدف الفوز لباولو ديبالا خلال ثلاث دقائق فقط بالشوط الثاني.

وسجل هيجوين من تسديدة قريبة المدى في الدقيقة 64 ثم مرر كرة إلى مواطنه الأرجنتيني ديبالا، الذي غاب عن لقاء الذهاب للإصابة، جعلته منفردا بالحارس هوجو لوريس ليسدد من فوقه.

وتلقى توتنهام صدمة بعدما دفع ثمن اهدار العديد من الفرص في الشوط الأول بينما استفاد فريق المدرب ماسيميليانو اليجري من خبرته بعدما وصل النهائي مرتين في آخر ثلاث سنوات ليضمن الاستمرار ضمن أفضل ثمانية فرق بالبطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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