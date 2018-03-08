شاهد: السيتي في دور 8 لدوري الأبطال رغم الهزيمة من بازل

صعد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور 8 في دوري أبطال أوربا لكرة القدم رغم خسارته أمام بازل السويسري 2-1 لكن السيتي فاز بمجموع المباراتين 5-2.

وهذه هي أول هزيمة للسيتي على أرضه منذ أكثر من عام.

وكان سيتي حسم مباراة الذهاب برباعية دون رد ولذلك فضل المدرب بيب غوارديولا إراحة بعض اللاعبين البارزين والدفع بهم على مقعد البدلاء مثل كيفن دي بروين وسيرغيو أغويرو والحارس ايدرسون في المباراة.

وبدأت الليلة بشكل جيد لفريق المدرب غوارديولا الذي لم يكن قد تجرع أي هزيمة في آخر 12 مباراة على أرضه بدوري الأبطال وذلك عندما وضعه البرازيلي غابرييل جيسوس في المقدمة بعد ثماني دقائق.

وتلاعب ليروي ساني جناح منتخب ألمانيا بدفاع بطل سويسرا ومرر إلى برناردو سيلفا الذي لعب تمريرة عرضية منخفضة لزميله البرازيلي جيسوس الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة مسجلا أول أهدافه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن بازل الذي ساندته جماهير متحمسة حضرت معه من سويسرا أصر على الحفاظ على كبريائه وأدرك التعادل بعد تسع دقائق عبر محمد اليونسي من داخل المنطقة.

ونال بازل مكافأة شجاعته في الدقيقة 72 بعد عمل رائع من اليونسي ليضع زميله مايكل لانغ الكرة في شباك الحارس كلاوديو برافو.

وكانت آخر هزيمة لسيتي على أرضه في ديسمبر/كانون الاول 2016 أمام تشيلسي.