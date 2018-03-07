شاهد: نجوم العالم في كرة القدم يستعرضون مهاراتهم في التحكم بها

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقطع فيديو قبل مائة يوم على انطلاقة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 في روسيا.

وقام عدد من نجوم كرة القدم في الفيديو باستعراض مهاراتهم في التحكم بها والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة قبل أن تمس الأرض.

وكان ضمن المشاركين كل من البريطاني وين روني، والبرازيلي رونالدو، والسويدي توماس برولين، والأرجنتيني دييغو مارادونا، والكولومبي كارلوس فالديراما.

كما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تستضيف بلاده نهائيات كأس العالم في الصيف المقبل باستعراض مهارته في كرة القدم مع رئيس الفيفا غياني إنفانتينو.