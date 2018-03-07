شاهد: جماهير الأهلي المصري تهتف "حرية.. حرية"

هتفت جماهير النادي الأهلي المصري (الثلاثاء) لـ "الحرية" على هامش مباراة فريقها الرسمية أمام مونانا الغابوني في افتتاح منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأظهر فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، جماهير الأهلي المصري وهي تهتف "حرية. حرية".

وتداول نشطاء على موقع التدوين المصغر "توتير" كلمات الأغنية التي رددتها الجماهير أثناء هتافها على هامش المباراة عبر هشتاغ #صوت_الجمهور.

هتاف جماهير الأهلي المصري خلال مباراة فريقهم أمام مونانا الغابوني

ووضع فريق الأهلي المصري قدمًا له في ثمن نهائي (مرحلة المجموعات) دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واكتسح الأهلي ضيفه مونانا الغابوني بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 للمسابقة القارية.

أحرز رباعية الأهلي، مروان محسن والمغربي وليد أزارو وعبد الله السعيد (هدفين) الثاني له من ركلة جزاء في الدقائق 14 و22 و65 و69 من زمن المباراة.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف.

وتقام مباراة الإياب في الغابون السبت 17 مارس/ آذار الجاري.