البث الحي
رياضة

شاهد: جماهير الأهلي المصري تهتف "حرية.. حرية"

6/3/2018

هتفت جماهير النادي الأهلي المصري (الثلاثاء) لـ "الحرية" على هامش مباراة فريقها الرسمية أمام مونانا الغابوني في افتتاح منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأظهر فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، جماهير الأهلي المصري وهي تهتف "حرية. حرية".

وتداول نشطاء على موقع التدوين المصغر "توتير" كلمات الأغنية التي رددتها الجماهير أثناء هتافها على هامش المباراة عبر هشتاغ #صوت_الجمهور.

هتاف جماهير الأهلي المصري خلال مباراة فريقهم أمام مونانا الغابوني

ووضع فريق الأهلي المصري قدمًا له في ثمن نهائي (مرحلة المجموعات) دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واكتسح الأهلي ضيفه مونانا الغابوني بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 للمسابقة القارية.

أحرز رباعية الأهلي، مروان محسن والمغربي وليد أزارو وعبد الله السعيد (هدفين) الثاني له من ركلة جزاء في الدقائق 14 و22 و65 و69 من زمن المباراة.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف.

وتقام مباراة الإياب في الغابون السبت 17 مارس/ آذار الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)