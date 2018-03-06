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شاهد: ماتيتش يقود يونايتد لانتفاضة مثيرة أمام بالاس

5/3/2018

سجل نيمانيا ماتيتش هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود مانشستر يونايتد للفوز بعد انتفاضة مثيرة عدل فيها تأخره إلى فوز 3-2 على مضيفه كريستال بالاس بالدوري الانجليزي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بخروج يونايتد خاسرا 1-صفر بتسديدة أندروس تاونسند التي غيرت اتجاهها لتسكن مرمى الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 11.

وزاد الموقف تعقيدا على فريق المدرب جوزيه مورينيو عندما استقبل هدفا ثانيا في بداية الشوط الثاني من باتريك فان أنهولت.

لكن يونايتد انتفض وأدرك التعادل بعد هدفين متتاليين من كريس سمولينغ وروميلو لوكاكو قبل أن يسدد ماتيتش قذيفة من خارج منطقة الجزاء لينتزع فوزا ثمينا للفريق الزائر.

ورفع يونايتد رصيده إلى 62 نقطة ليتفوق بنقطتين على ليفربول صاحب المركز الثالث بينما تفصله 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وفشل بالاس في تأمين انتصار كان سيخرجه من منطقة الهبوط ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز 18 بعد التعرض للهزيمة 14 في 29 مباراة.

المصدر : رويترز
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