شاهد: وفاة أول عداء في التاريخ يقطع ميلاً خلال أقل من 4 دقائق

توفي العداء البريطاني روجر بانيستر عن 88 عاما في بريطانيا (الأحد) بعد حياة حافلة.

ودخل طالب الطب الإنجليزي، بانيستر التاريخ يوم السادس من مايو/أيار عام 1954. حين استطاع، قطع مسافة ميل كامل خلال أقل من 4 دقائق، رغم أن اليوم كان ماطراً وبه رياح عاتية.

وقال بيان من أسرة بانيستر (الأحد) "السير روجر بانيستر توفي بسلام في أكسفورد في الثالث من مارس/آذار عن 88 عاما وسط أفراد أسرته الذين كانوا يحبونه ويحبهم".

وقادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التعازي للرياضي الراحل الذي أصبح فيما بعد أحد كبار أطباء المخ والأعصاب في أوربا وحصل على لقب فارس.

وقالت ماي عبر حسابها على تويتر "السير روجر بانيستر كان أيقونة للرياضة البريطانية وإنجازاته كانت مصدر إلهام لنا جميعا. سنفتقده بشدة".

وأذهل العداء العالم بإنجازه للميل خلال ثلاث دقائق، وتسع وخمسين ثانية، وأربع أجزاء من الثانية، لكنه حافظ على تواضعه في مقابلةٍ أجريت معه في نيويورك بعدها بأسبوعين.

وتصدر بانيستر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم حينما كان عمره 25 عاما حيث فتح انجازه الباب بدنيا ونفسيا للعديد من الرياضيين من بعده لتجاوز رقمه البالغ ثلاث دقائق و59.4 ثانية.

وكشف العداء وقتذاك في مقابلة عام 2014 أنه كاد أن يتراجع عن قراره بالركض في هذا اليوم.