شاهد: نيمار يغادر المستشفى في طائرة بعد إجراء جراحة

غادر لاعب نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم البرازيلي نيمار اليوم (الأحد) مستشفى ماتر داي في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى.

ويبدأ نيمار مسيرة تعافي قد تمتد ثلاثة أشهر.

وحاول الطاقم إخراجه من دون الضجة التي أثارها عند دخوله مساء الجمعة، فغادرت السيارة التي أقلته من المطار الجمعة الماضية صباح اليوم (الأحد) بتمويه في المقعد الخلفي، في محاولة لخداع الصحفيين والمعجبين.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في الخامس والعشرين من فبراير الماضي في مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، إذ انتقل اللاعب إلى سان جيرمان العام الماضي بصفقة بلغت 260 مليون دولار أمريكي من برشلونة.

وأجرى العملية الجراح البرازيلي رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي برفقة البروفيسور الفرنسي الشهير جيرار سايان من قبل سان جيرمان.

وكان لاسمر قد أكد قبل إجراء الجراحة، أن عملية التعافي قد تمتد لفترة ما بين شهرين ونصف الشهر، وثلاثة أشهر.

وستبعد الإصابة نيمار عن الجزء الأكبر مما تبقى من موسم ناديه الفرنسي إلا أن اللاعب الدولي يعول على العودة في توقيت ملائم لقيادة البرازيل في سعيها إلى لقب سادس في كأس العالم، وذلك عندما تنطلق نهائيات مونديال روسيا 2018 في 14 من حزيران/يونيو.

وسجل نيمار 28 هدفاً في 30 مباراة منذ انتقاله، وكانت العملية لإصلاح كسر في مشط القدم، وصرح طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار يوم السبت عن موعد التقييم الطبي لنيمار بعد 6 أسابيع للتأكد من قدرته على العودة إلى التدريب.