شاهد: ميسي يقود برشلونة لعبور أتليتيكو مدريد بهدف

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي (الأحد) فريقه برشلونة لعبور أتليتيكو مدريد بالتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

جاءت المباراة سريعة من جانب الفريق الكتالوني الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، في الوقت الذي تسيد فيه الحذر الدفاعي لاعبي أتليتيكو مدريد.

واعتمد برشلونة في بناء هجماته على تحركات الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان مصدر إزعاج واضح للدفاع المدريدي.

ومع منتصف الشوط الأول، لم يتمكن أندريس أنيستا من استكمال اللقاء لشعوره بإصابة ليضطر أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني لإجراء تغيير اضطراري.

وجاءت الدقيقة 26 لينجح ميسي في منح برشلونة التقدم عندما نفذ ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب الفريق الكتالوني لينهي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه برشلونة عن تسجيل هدف ثان، حاول لاعبو أتليتيكو مدريد إدراك التعادل، لكن لم تتغير النتيجة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 69 نقطة بفارق ثمان نقاط عن مطارده أتليتيكو مدريد ليقترب الفريق الكتالوني خطوات من التتويج بلقب "الليغا".