البث الحي
رياضة

شاهد : رونالدو وبيل يمنحان ريال الفوز على خيتافي بثلاثية

3/3/2018

تغلب ريال مدريد حامل اللقب 3-1 على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت) بفضل هدف من غاريث بيل وثنائية لكريستيانو رونالدو.

وقلص مدريد بذلك الفوز الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 12  وذلك قبل أن يلتقي غريمه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا هذا الأسبوع.

وأحرز بيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاء باستاد سانتياغو برنابيو، وضاعف رونالدو تفوق فريق المدرب زين الدين زيدان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة من كريم بنزيمة.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم بعدما حول تمريرة مارسيلو العرضية بضربة رأس إلى الشباك في الدقيقة 78 ليعيد الفارق إلى هدفين بعدما قلص فرانسيسكو بورتيو الفارق لصالح خيتافي من ركلة جزاء.

وطُرد لويك ريمي مهاجم تشيلسي السابق من خيتافي بعد دقيقتين من الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني بعد ضربة في وجه ناتشو فرنانديز مدافع ريال.

وتفوق بيل على ديفيد بيكام ليصبح اللاعب البريطاني الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني بعدما لعب مباراته 117 لكنه أهدر فرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو.

ويحتل ريال المركز الثالث في الترتيب برصيد 54 نقطة من 27 مباراة.

ويستضيف برشلونة، الذي يملك 66 نقطة، أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في مواجهة قمة اليوم (الأحد) إذ سيحاول فريق المدرب دييجو سيميوني تقليص الفارق إلى نقطتين مع المتصدر إذا انتصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)