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شاهد: هدف قاتل لصلاح يهدي ليفربول الفوز على كريستال بالاس

31/3/2018

أحرز المصري محمد صلاح هدفه الـ 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس (السبت).

وتقدم بالاس صاحب الأرض بهدف في الدقيقة 13 من ركلة الجزاء الناجحة السابعة على التوالي التي ينفذها لوكا ميليفويفيتش بعدما ارتكب الحارس لوريس كاريوس خطأ ضد ويلفريد زاها.

ونجح ساديو ماني في تعويض إهدار عدة فرص في الشوط الأول وأدرك التعادل في الدقيقة 49 بعد كرة عرضية من جيمس ميلنر من اليسار.

وأخفق كريستيان بنتيكي مهاجم بالاس في التسجيل من فرصتين سهلتين أمام فريقه السابق قبل أن يدفع الثمن غاليا.

وتلقى صلاح تمريرة من أندرو روبرتسون الظهير الأيسر ومهد اللاعب المصري الكرة لنفسه بشكل رائع ثم سدد بقدمه اليمنى من مدى قريب ليسجل هدف الانتصار في الدقيقة 84.

وعزز صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق خمسة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة من 32 مباراة وتقدم مؤقتا إلى المركز الثاني متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي لعب 30 مباراة ويواجه ضيفه سوانزي سيتي (السبت) أيضا.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز 16.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة وسيلتقي مع ضيفه إيفرتون (السبت) أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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