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شاهد: إبراهيموفيتش يتدرب مع غالاكسي ومورينيو يصف رحيله بالخسارة الكبيرة

30/3/2018

بدأ لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تدريباته مع ناديه الجديد لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي بعد انتقاله إليه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأنهى إبراهيموفيتش مسيرة قصيرة وناجحة في مانشستر يونايتد الذي فاز معه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوربي ليصبح أحدث لاعب بارز ينتقل للدوري الأمريكي للمحترفين في ختام مسيرته الرياضية بعد ديفيد بيكام وستيفن جيرارد وتييري هنري وفرانك لامبارد.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة في الركبة في مباراة مانشستر يونايتد أمام إندرلخت البلجيكي في دور الثمانية في الدوري الأوربي في أبريل/نيسان 2017. لكنه شارك بعدها في سبع مباريات مع فريقه هذا الموسم.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن الكرة الأوربية خسرت "لاعبا كبيرا" بانتقال إبراهيموفيتش إلى لوس أنجليس غالاكسي.

وسبق لمورينيو تدريب المهاجم السويدي حين كان يلعب في إنترناسيونالي. وقال مورينيو للصحفيين: "أشعر دوما بالحزن عندما يقترب لاعبون بارزون من نهاية مسيرتهم. أتذكر آخر مباراة خاضها لويس فيغو معي وقت أن كنا في انترناسيونالي. كانت واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتي. أما وداع زلاتان فهو أكثر تأثيرا لأنه لاعب عظيم خسرته الكرة الأوربية".

وأضاف مورينيو: "لكن انضمامه لفريق لوس انجلس غالاكسي سيكون مفيدا له في هذه المرحلة كما سيفيد كرة القدم الأمريكية بسبب ما يستطيع أن يقدمه وبسبب شخصيته وحماسه وأدائه الاحترافي".

وتابع مورينيو "تعافيه من الإصابة كان مثالا لقدرة اللاعب المحترف. وبالنسبة له فإنها (الولايات المتحدة) ستكون فرصة للاستمتاع في ختام مسيرته الكروية".

المصدر : رويترز
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