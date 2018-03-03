شاهد: هدف رائع لصلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل بثنائية

حقق فريق ليفربول (السبت) فوزًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاءت المباراة سريعة من جانب ليفربول الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه وتحديدًا من قبل الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومع حلول الدقيقة 40، نجح صلاح في إحراز الهدف الأول لليفربول عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.

وبهذا الهدف، عادل صلاح عدد أهداف هاري كين مهاجم توتنهام ليتقاسما صدارة هدافي الموسم الحالي بإجمالي24 هدفًا لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه نيوكاسل عن تسجيل التعادل، كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

ومع حلول الدقيقة 55 تمكن ماني من تسجيل الهدف الثاني لليفربول، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في الوصافة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.