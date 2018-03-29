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رياضة|مصر

شاهد: مصري ينتخب محمد صلاح للرئاسة

29/3/2018

انتخب أحد المصريين نجم كرة القدم المصري محمد صلاح في انتخابات الرئاسة التي أجريت على مدار ثلاثة أيام.

وقام الناخب، الذي لا تعرف هويته، بشطب خانتي المرشحين المتنافسين وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى من البطاقة الانتخابية، قبل أن يكتب اسم محمد صلاح ويرسم كرة إلى جانبه مباشرة لتمثل رمزه الانتخابي.

ثم قام الناخب بوضع علامة الاختيار إلى جانب اسم صلاح الذي يلعب مهاجما لنادي ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وينتظر فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية بعد انتخابات تنافس فيها ضد مرشح ظهر في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.

المصدر : رويترز
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