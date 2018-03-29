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الجزائر تدعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم
28/3/2018

أعلنت الجزائر (الأربعاء) دعمها لملف المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وقالت قناة النهار الجزائرية (مقربة من رئاسة الجمهورية): "وافقت الرئاسة الجزائرية على طلب المغرب انضمام لخضر بلومي نجم الجزائر الأسبق لقائمة سفراء الملف المغربي، مع دعمها ومساندتها للملف".

وكانت تقارير جزائرية، أفادت رفض بلومي الانضمام للملف المغربي بما أسمته "احترامًا لبلده"، ليأتي قرار المساندة والموافقة على انضمامه للملف.

وانضم بلومي (59 عامًا) لقائمة من السفراء تم اختيارهم لتمثيل ملف المغرب، هم الإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو.

وفي 16 من مارس/ آذار الجاري قدم المغرب رسميًا ملف ترشحه لاحتضان مونديال 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يستقبل المغرب خبراء "فيفا"، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان المقبل.

وينافس المغرب على تنظيم المونديال إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو/ حزيران المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

ويعتبر طلب الترشح المغربي هو الخامس من نوعه، بعد الفشل في 4 مناسبات سابقة، حيث كانت الأولى لاستضافة مونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح جنوب إفريقيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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