شاهد: محمد صلاح يفاجئ تلاميذ مدارس في إنجلترا

بثت صفحات نادي ليفربول الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفريق المصري محمد صلاح وهو يفاجئ تلاميذ إحدى المدارس الإنجليزية.

وقامت المفاجأة على أساس مشاركة التلاميذ في مسابقة للتعليق على المباريات، يحصل الفائز فيها على فرصة للتواصل مع صلاح عبر تويتر، إلا أن المنظمين قرروا إحضار النجم المصري شخصيا إليهم أثناء مشاركتهم في المسابقة، ليقوم صلاح بالخروج من أحد الحوائط التي تحتوي على صورته ليظهر أمام التلاميذ الذين أصابهم الذهول ثم عبروا عن سعادتهم بلقائه.

وسأله أحد التلاميذ: هل أنت حقيقي؟ ليقوم مع صديقه بتحية صلاح بالطريقة القديمة لتحية الملوك.