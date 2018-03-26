أرسنال يمدد عقد النني لاعب وسط منتخب مصر

قال فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إنه مدد تعاقد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر "لعقد جديد طويل الأمد مع النادي".

وأوضح النادي في بيان بموقعه على الإنترنت من دون الكشف عن تفاصيل التعاقد ومدته: "يسعدنا الإعلان عن توقيع محمد النني لعقد جديد طويل الأمد مع النادي".

وأضاف النادي "نتوجه بالتهنئة إلى النني على عقده الجديد ونتطلع لمواصلة العمل سويا خلال المواسم المقبلة".

وذكرت تقارير صحفية أن العقد الجديد سيبقي النني مع أرسنال حتى 2022.

وشارك الدولي المصري في 65 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه في يناير/ كانون الثاني 2016 من بازل السويسري وساهم في فوز الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 وكأس الدرع الخيرية مطلع الموسم الحالي.

وبدأ النني (25 عاما) مسيرته في المقاولون العرب المصري قبل الانضمام إلى بازل في 2013 ليساهم في فوز الفريق بثلاثة ألقاب للدوري هناك.

وقال النني، الذي كان ضمن التشكيلة التي قادت مصر إلى نهائيات كأس العالم في روسيا لأول مرة منذ 1990، عبر صفحته على فيسبوك إلى جوار صورة له مع مدربه أرسين فينغر: "رسميا سنستمر سويا لمدة أطول لنواصل ما بدأناه من أجل وضع أرسنال في المكانة التي يستحقها في أوروبا والعالم".

وقال فينغر، مدرب أرسنال، عن النني "أنا سعيد للغاية بوجوده معنا. هو شخص متواضع ورائع ويدافع ويهاجم بشكل جيد. يتمتع بشعبية كبيرة في مصر وهو ما زاد من جماهيرية أرسنال هناك. سعيد بالعمل معه وهو مثال جيد لبلده".