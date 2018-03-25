شاهد: وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم في كرواتيا

توفي برونو بوبان لاعب فريق مارسوني الكرواتي، السبت، في الملعب أثناء مباراة فريقه أمام سلافونيا في دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وبعد مرور 15 دقيقة اصطدمت كرة قوية في صدر بوبان ليسقط على أرضية الملعب، وتمت مساعدته من قبل لاعبي الفريقين، والجهازين الطبيين إلا أنه فقد الوعي.

وبعد نحو 40 دقيقة من محاولات إنعاش قلب بوبان، تم إعلان وفاته.

ووفقًا لوسائل إعلام كرواتية، فمن الممكن أن يكون سبب الوفاة اضطراب ضربات القلب حدثت بعد ضربة قاسية للرئتين، وربما انخفاض في الأوعية الدموية.

وليست تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، فقد سقط الكاميروني مارك فيفيان على الأرض أثناء مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، عام 2003 في دور نصف نهائي كأس القارات، وتوفى على الفور.

كما توفي ميكلوس فيههر، خلال مباراة ناديه بنفيكا وفيكتوريا جيماريش في الدوري البرتغالي عام 2004.

ورحل المصري محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي في 2006 حين سقط خلال مران فريقه الصباحي.

وتوفي النيجيري إيداهور لاعب المريخ السوداني، في 2010، خلال أحد مباريات فريقه بعد تصادمه مع لاعب آخر بعد دقائق من بداية المباراة أمام فريق الأمل.