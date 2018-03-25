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رياضة|البرازيل

شاهد: سيارة تنقلب رأسا على عقب 8 مرات في سباق بالبرازيل

25/3/2018

انقلبت سيارة بورش رأسًا على عقب 8 مرات أثناء سباق كأس بورش كاريرا الذي جرى، السبت، في بينهايس الواقعة قرب كوريتيبا جنوبي البرازيل.

وكان السائقان، ميغيل بالودو و إيدو روشا أزيفيدو، يتنافسان على المركز السادس في سباق الفئة الرابعة وقادا سيارتيهما بسرعة فاقت 160 كيلومترًا.

واصطدمت السيارتان، ما أدى لانقلاب سيارة أزيفيدو ودورانها حول محورها ثماني مرات قبل أن تتوقف.

وأدى ذلك الحادث إلى إيقاف السباق والتلويح بالراية الحمراء.

وأشار منظمو السباق إلى أن أزيفيدو تم فحصه في المركز الطبي ثم تم نقله إلى مستشفى قريب للفحص بالأشعة وتبين أنه لم يتكبد أي إصابة خطيرة.

المصدر : أسوشيتد برس
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