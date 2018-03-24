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أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت يتألق في تدريب مع دورتموند

أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت (يسار) تألق في تدريب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني
أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت (يسار) تألق في تدريب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني
24/3/2018

حصل العداء الجاميكي الأسطورة يوسين بولت صاحب الألقاب والأرقام العديدة في ألعاب القوى على فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية مع نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وخلال مشاركته في تدريب النادي (الجمعة) وبحضور نحو 1500 مشجع أحرز بولت (31 عاما) هدفا جميلا بضربة رأس بعد دخوله أرض الملعب وسط هتاف وتشجيع الحضور إلى جانب لاعبين كبار مثل ماريو جوتسه ويوليان فايجل ليرفع له مدرب الفريق بيتر شتوجر إبهامه تعبيرا على الإعجاب والتشجيع.

كما مرر بولت، الذي اعتزل ألعاب القوى العام الماضي، الكرة بين ساقي أحد المنافسين ليثير إعجاب الجمهور أيضا.

وتعالت صيحات الجمهور خلال قيام العداء الجاميكي المعتزل بالإحماء قبل التدريب رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح.

وبعد أن لعب لمدة ساعة كاملة قال بولت للصحفيين: "كانت (تجربة) جيدة. استمتعت مع اللاعبين وكانوا في غاية اللطف معي".

ويطمح بولت، الذي تدرب مع الفريق الألماني خلف أبواب مغلقة الخميس، لبدء مسيرة جديدة في كرة القدم التي يعشقها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافق دورتموند، الذي ترعاه بوما وهي نفس شركة الملابس والمستلزمات الرياضية التي ترعى بولت، على تدرب بولت معه.

وسبق لبولت الفوز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية كما حصد عدة ألقاب في بطولة العالم لألعاب القوى.

ويشجع بولت فريق مانشستر يونايتد، وقال مازحا بعد مباراة خيرية يوم الخميس إنه يتمنى أن يتسبب ظهوره مع دورتموند في توقيع عقد مع النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز.

وسيشارك بولت في مباراة خيرية في استاد أولد ترافورد التابع لمانشستر يونايتد في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : رويترز
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