إبراهيموفيتش يترك يونايتد بعد الموافقة على إنهاء عقده

سيرحل المهاجم السويدي، زلاتان ابراهيموفيتش عن مانشستر يونايتد بعد أن فسخ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقد المهاجم السويدي الخميس.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان وسط تقارير عن توقيع إبراهيموفيتش (36 عاما) مع لوس انغليس غالاكسي الأمريكي "مانشستر يونايتد يؤكد أنه وافق على إنهاء تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش بأثر فوري".

وأضاف يونايتد عبر موقعه على الإنترنت "كل من في النادي يود توجيه الشكر لزلاتان على إسهاماته مع الفريق منذ وصوله ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وارتبط إبراهيموفيتش، هداف السويد التاريخي برصيد 62 هدفا في 116 مباراة دولية، بالانتقال إلى الولايات المتحدة لكتابة صفحة جديدة في مسيرته الرائعة على مستوى الأندية.

وكتب براهيموفيتش على حسابه على إنستغرام: "الأشياء العظيمة تصل إلى نهاية وحان وقت الرحيل بعد موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد، أشكر النادي والجماهير والفريق والمدرب والعاملين وكل من شارك معي هذا الجزء من التاريخ".

واستهل إبراهيموفيتش مشواره في مسقط رأسه مع مالمو عام 1999 ولعب في أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنترناسيونالي وبرشلونة وميلانو وباريس سان جيرمان قبل أن ينضم ليونايتد في صفقة انتقال حر قبل بداية الموسم الماضي ليجتمع مع مدربه السابق وزيه مورينيو.

وأحرز 28 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع يونايتد قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي خلال مباراة ضد أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوربي.

ورغم الإصابة جدد يونايتد التعاقد معه حتى نهاية الموسم الجاري وعاد للعب في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي وكانت مباراته الأخيرة مع يونايتد أمام بيرنلي يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يتعرض لإصابة أخرى.

وكتب بول بوجبا زميله في يونايتد على حسابه على تويتر "سنفتقدك يا أسد.. نتمنى لك التوفيق".

ومن المتوقع أن يعلن غالاكسي عن الصفقة اليوم الجمعة.