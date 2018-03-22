مارادونا يرشح منتخبين للفوز بلقب مونديال 2018

رشح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا منتخبي إسبانيا وألمانيا للتتويج ببطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري، مستبعدًا منتخب بلاده من المنافسة على اللقب.

وفي تصريح لقناة "بي إف إم" الفرنسية (الخميس) قال مارادونا "شخصيًا أعتقد أن أبرز المرشحين هما ألمانيا وإسبانيا".

وأضاف "أرى أن منتخبي ألمانيا وإسبانيا يمتلكان كافة المقومات التي تؤهلهما لانتزاع اللقب العالمي في الأراضي الروسية".

وأوضح مارادونا "بالنسبة لمنتخب بلادي أرى أن فرصه في التتويج بلقب كأس العالم لا تتجاوز نسبة 60%".

وأكد "يجب على ميسي أن يقول ويفعل ما يريد، الفوز بكأس العالم من عدمه لا يغير ما هو عليه".

وتطرق الأسطورة الأرجنتينية في حديثه عن منتخب الديوك بالقول "فرنسا لديها فريق رائع، وتمتلك لاعبين متميزين، مثل بول بوغبا، ولكنني لا أراها مرشحة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة".

وأشار إلى أنه ربما يكون المنتخب الفرنسي أفضل لو استعاد فرانك ريبيري المعتزل دوليًا، ومحاولة إقناعه بالمشاركة في مونديال روسيا.