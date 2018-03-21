الأهلي والترجي في مجموعة واحدة بدوري أبطال أفريقيا

سيلتقي الأهلي المصري مع الترجي التونسي في دور 16 بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم والذي يقام بنظام المجموعات بعد سحب القرعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وواجه الأهلي، أكثر الفرق تتويجا باللقب، منافسه بطل تونس في دور الثمانية بالنسخة الماضية للبطولة، وتفوق الفريق المصري، بطل المسابقة ثماني مرات وهو رقم قياسي، ليواصل مشواره قبل أن يخسر في النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويخوض الأهلي الجولة الافتتاحية بملعبه أمام الترجي في الأسبوع الأول من مايو/ أيار المقبل.

كما تضم المجموعة الأولى كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز من بوتسوانا.

وينافس ثنائي الجزائر مولودية الجزائر ووفاق سطيف ضمن المجموعة الثانية مع مازيمبي من الكونغو الديمقراطية والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وأوقعت القرعة الوداد حامل اللقب في المجموعة الثالثة التي تضم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل 2016 وتوغو بورت من توغو وهورويا الغيني.

أما النجم الساحلي التونسي فينافس في المجموعة الرابعة التي تضم زيسكو الزامبي وبريميرو أوغوستو الأنغولي ومبابان سوالوز من سوازيلاند.