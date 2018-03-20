ذا صن: محمد صلاح قد يصبح أغلى لاعب في العالم

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن اللاعب المصري محمد صلاح قد يصبح أغلى لاعب في العالم بعد سعي نوادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان للتعاقد معه في صفقة قياسية.

وقالت الصحيفة (الثلاثاء) إن الأداء الرائع الذي ظهر به صلاح جذب إليه أنظار النوادي الثلاثة العملاقة والتي تستهدف ضم صلاح في صفقة قد تصل إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة أن مالكي نادي ليفربول لن يستطيعوا أن يرفضوا عرضا كهذا، والذي يتجاوز قيمة ما دفعه باريس سان جيرمان لضم نيمار في صفقة قياسية وصلت إلى 198 مليون جنيه إسترليني.

ولفت صلاح الأنظار إليه بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في أول مواسمه مع ليفربول بمختلف المسابقات التي خاضها الفريق، وحقق العديد من الأرقام.

ويغرّد صلاح في قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وتردد اسم صلاح بشكل كبير مؤخرًا بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف في فوز ليفربول على واتفورد بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخماسية نظيفة لفريقه.