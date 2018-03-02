البث الحي
رياضة

شاهد: مانشستر سيتي يزيد معاناة أرسنال بفوز ساحق 3-صفر

1/3/2018

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على أرسنال للمرة الثانية في أربعة أيام بعدما هزمه 3-صفر الخميس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في أجواء متجمدة باستاد الإمارات ليعيد سيتي الفارق إلى 16 نقطة في صدارة الدوري.

وكان أرسنال يأمل في التعويض بعدما سحقه سيتي بالنتيجة نفسها في نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية باستاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، لكن ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق برناردو سيلفا وديفيد سيلفا وليروي ساني وضعت سيتي في موقف قوي.

ويبتعد سيتي بفارق كبير عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج فقط إلى الفوز في خمس من مبارياته العشر الأخيرة ليتوج بطلا. وبقي أرسنال في المركز السادس بفارق عشر نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال بوسع أرسنال، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد الفريق، التأهل لدوري الأبطال لكن سيكون عليه الفوز بالدوري الأوربي حيث سيواجه العملاق الايطالي ميلانو في دور الستة عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)