شاهد: برشلونة يتصدر بفارق خمس نقاط بعد التعادل مع لاس بالماس

اكتفى برشلونة بالتعادل 1-1 مع مستضيفه لاس بالماس الخميس ليتعرض لضربة غير متوقعة ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق 5 نقاط عن اتليتيكو مدريد قبل مواجهتهما يوم الأحد

ووضع ليونيل ميسي برشلونة في المقدمة في الدقيقة 21 بركلة حرة مذهلة لكن لاس بالماس صاحب المركز 18 عاد إلى المباراة بركلة جزاء من جوناثان كاييري بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ووضع مهاجم لاس بالماس الأرجنتيني الكرة في الزاوية العليا بعدما احتسب الحكم ركلة الجزاء هي الأولى في أكثر من عامين ضد برشلونة في الدوري إذ اصطدمت الكرة بيد لوكا ديني بعد ارتدادها من القائم.

ولم يكن الفريق الكتالوني محظوظا مع قرارات الحكم وشعر لاعبوه والمدرب ارنستو بالبيردي بالغضب عندما لم تتم معاقبة لياندرو شيشيزولا حارس لاس بالماس بعدما بدا أنه لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

ويملك برشلونة 66 نقطة في الصدارة أمام اتليتيكو الذي يحل ضيفا على استاد نو كامب يوم الأحد بعد فوزه في ثماني مباريات متتالية بجميع المسابقات. وتعادل برشلونة في أربع من اخر ثماني مباريات.