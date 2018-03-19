كلوب: صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى ميسي

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه المصري محمد صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي.

لكن كلوب قال إنه لا يرغب في عقد مقارنة بين صلاح وميسي، مهاجم برشلونة الأرجنتيني، وأحد أفضل لاعبي العالم.

وسجل صلاح (25 عاما) أربعة أهداف في فوز ليفربول 5-صفر على واتفورد في الدوري الليلة الماضية ليمنح فريقه فرصة استعادة المركز الثالث.

وبهذا ترتفع حصيلة أهداف لاعب منتخب مصر إلى 28 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف.

وأحرز صلاح 36 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وهي أكبر حصيلة يحرزها لاعب في ليفربول في أول موسم له مع الفريق.

وردا على سؤال عن أوجه الشبه بين صلاح وميسي في طريقة اللعب أجاب كلوب: "صلاح في طريقه للوصول لذات المستوى وهذا أمر جيد، لكنني لا أعتقد أن صلاح أو أي لاعب آخر يرغب في مقارنته بميسي".

وأضاف: "ميسي يقوم بما يقوم به طوال قرابة 20 عاما أو نحو ذلك… وآخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء فريقه هو دييغو مارادونا".

وكان آخر لاعب سجل أربعة أهداف في مباراة واحدة مع ليفربول هو المهاجم لويس سواريز زميل ميسي الحالي في برشلونة.

وأحرز لاعب أوروغواي الدولي ثلاثة أهداف في الشوط الأول قبل أن يضيف الرابع بعد الاستراحة في فوز ليفربول 5-1 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي في 2013.

وأضاف كلوب: "مسيرة محمد تمضي بصورة رائعة.. واستقرار مستوى أداء (صلاح) يصب في صالحنا، وهو يساعد الفريق كثيرا وزملاؤه يحبون اللعب بجواره ويبادلهم هو نفس الشعور وهذا أمر جيد".

ويملك ليفربول 63 نقطة من 31 مباراة متأخرا بنقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي لعب 30 مباراة.

من جانبه قال جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، إن المميزات التهديفية لمحمد صلاح هذا الموسم لها نفس التأثير الايجابي على الفريق مثلما كان الحال مع لاعب ليفربول السابق لويس سواريز.

وقال هندرسون: "كلاهما من اللاعبين الرائعين في مركزهما ولا يمكن المقارنة بينهما".

وأضاف "إنهما لاعبان مختلفان. اعرف أن بوسعهما تسجيل الكثير من الأهداف كما إنهما يبذلان مجهودا كبيرا بدون كرة لكن من الصعب للغاية عقد هذه المقارنة".

وتابع: "أدى محمد في المقابل بشكل لا يصدق هذا الموسم. مستواه لا يصدق حقا. يقوم بذلك كل أسبوع دون إخفاق".

ويعتقد هندرسون أن معدل تسجيل صلاح هذا الموسم منح كافة لاعبي ليفربول تأكيدا واضحا على وجود حصيلة نهائية لما يقومون به من عمل شاق مثلما كان الحال عندما كان سواريز يقود خط الهجوم".

وأضاف هندرسون: "إنها الثقة. تملك لاعبا مثل محمد يتحمل الجزء الأصعب من الأداء وهو هز الشباك".

وتابع قائلا: "بالنسبة لنا كفريق فإننا إذا عملنا بكل ما أوتينا من قوة فان محمد سيحسم الأمر في الثلث الأخير من الملعب. كنا نمتلك ذلك مع لويس".