شاهد: تعليق محمد صلاح على مقارنته بميسي

قال اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، إنه سعيد بمقارنته بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

لكن صلاح (25 عاما) قال إن المقارنة بينه وبين ميسي هي في الأهداف فقط، وليست في المستوى بالطبع.

وقال صلاح إن لديه هدفا يسعى للوصول إليه في الدوري الإنجليزي، لكنه قال إنه لن يعلن عنه قبل نهاية الموسم.

تصريحات صلاح جاءت بعد يوم من تسجيله أربعة أهداف في فوز ليفربول 5-صفر على واتفورد في الدوري ليمنح فريقه فرصة استعادة المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

وبهذا ترتفع حصيلة أهداف لاعب منتخب مصر إلى 28 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف.

وكان يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، قد قال إن مهاجمه المصري محمد صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى ميسي.

لكن كلوب قال إنه لا يرغب في عقد مقارنة بين صلاح وميسي الأرجنتيني، مهاجم برشلونة، وأحد أفضل لاعبي العالم.

وردا على سؤال عن أوجه الشبه بين صلاح وميسي في طريقة اللعب أجاب كلوب: "صلاح في طريقه للوصول لذات المستوى وهذا أمر جيد، لكنني لا أعتقد أن صلاح أو أي لاعب آخر يرغب في مقارنته بميسي".

وأضاف: "ميسي يقوم بما يقوم به طوال قرابة 20 عاما أو نحو ذلك… وآخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء فريقه هو دييغو مارادونا".