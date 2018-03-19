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تركي آل الشيخ يهاجم المغرب بسبب ملف مونديال 2026

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
18/3/2018

هاجم رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، المغرب في تغريدتين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال آل الشيخ أنه لم يتلق طلبا من أحد لدعم ملف استضافة كأس العالم 2026، والذي يتنافس المغرب على تنظيمه مع ملف مشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا.

وأكد آل الشيخ على أنه سيبحث عن مصلحة السعودية قبل تقديم الدعم لأحد الملفين.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا".

وتابع في نفس التغريدة "اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا"، حسب تعبيره.

وبعد التغريدة الأولى بخمس ساعات، نشر آل الشيخ تغريدة أخرى يبدو أنها أكثر صراحة في الهجوم دون أن يذكر المغرب على وجه التحديد.

وكتب "هناك من اخطى البوصلة إذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك…! رساله من الخليج ل المحيط ".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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