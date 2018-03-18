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شاهد: تشلسي يهزم ليستر سيتي ويصعد إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

18/3/2018

سجل البديل بيدرو هدفا ليصعد تشلسي إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على مستضيفه ليستر سيتي بعد وقت إضافي يوم الأحد.

وأدرك الدولي الإنجليزي جيمي فاردي التعادل لأصحاب الأرض ليلغي هدف التقدم لتشلسي عبر ألفارو موراتا الذي سجل هدفه الأول في 2018.

واضطر الفريقان لخوض وقتين إضافيين لعدم وجود إعادة للمباريات في دور الثمانية وسجل بيدرو هدفا بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من نجولو كانتي لاعب وسط ليستر سيتي السابق.

وما يدعو لتفاؤل أنطونيو كونتي مدرب تشلسي، الذي يدرك أن الكأس آخر فرصة له للخروج بلقب هذا الموسم، أن آخر ثلاث مرات أقصى فيها تشلسي منافسه ليستر سيتي من البطولة في 1997 و2000 و2012 وفاز الفريق اللندني في النهاية باللقب.

وأنهى موراتا الكرة ببراعة في الشباك بعد هجمة مرتدة قادها البرازيلي ويليان قبل نهاية الشوط الأول عندما استخلص الكرة من رياض محرز وأرسل تمريرة عرضية للمهاجم الإسباني.

وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ضغط كبير.

وأرسل محرز تمريرة عرضية أرضية حاول فيسنتي إيبورا تحويلها للمرمى مرتين لكن الدفاع تصدى لها ثم سددها فاردي في الشباك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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