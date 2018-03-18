شاهد: ألفيس يمنح باريس سان جيرمان الصدارة بفارق 17 نقطة

أحرز البرازيلي داني ألفيس هدفا متأخرا ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على مستضيفه نيس ويوسع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 17 نقطة اليوم (الأحد).

وتم تقديم المباراة إلى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لضمان مشاهدة أكبر في الصين وآسيا وكان باريس سان جيرمان، الذي يملك 83 نقطة من 31 مباراة، عازما على إثارة الإعجاب.

وفشل سان جيرمان في ذلك وقدم أداء متواضعا لكن ضربة رأس من ألفيس في الدقيقة 82 كانت كافية للاقتراب أكثر من اللقب السابع.

وافتتح نيس، الذي سدد لاعبه ماريو بالوتيلي في إطار المرمى في الشوط الثاني، التسجيل عبر آلان سان-ماكسيمان لكن أنخيل دي ماريا أدرك التعادل سريعا.

ووضع سان-ماكسيمان الكرة في شباك ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من الحسن بليا في الدقيقة 17.

وحفز ذلك سان جيرمان على الرد وأدرك الفريق الزائر التعادل بعد ذلك بأربع دقائق بتسديدة بالقدم اليسرى للأرجنتيني دي ماريا.

وكاد بالوتيلي أن يمنح نيس التقدم مرة أخرى قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول لكن تسديدته لامست القائم البعيد.

وحصل باريس سان جيرمان على فرصة عند مرور ساعة من اللعب لكن والتر بنيتز حارس نيس أبعد ضربة خلفية من ألفيس بأطراف أصابعه إلى فوق العارضة.

وأجبر بالوتيلي الحارس أريولا على التألق مرة أخرى بعد ذلك بدقيقتين إذ زاد نيس من ضغطه.

وسدد المهاجم الإيطالي كرة في إطار المرمى قبل 15 دقيقة من النهاية فيما وضع كيليان مبابي ضربة رأس فوق العارضة لسان جيرمان.

وقبل ثماني دقائق من النهاية حول ألفيس تمريرة أدريان رابيو العرضية بضربة رأس داخل المرمى.

ويأمل أولمبيك مرسيليا في مواصلة المنافسة على المركز الثاني عندما يستضيف أولمبيك ليون صاحب المركز الرابع اليوم (الأحد).