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رياضة|إيطاليا

إيطاليا ترحل لاعبا سابقا بالدوري الإيطالي

اللاعب كان يلعب في صفوف فريق هيلاس فيرونا بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالي
اللاعب كان يلعب في صفوف فريق هيلاس فيرونا بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالي
17/3/2018

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، طرد مواطن سنغالي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، من البلاد لأسباب "تتعلق بأمن الدولة".

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمرًا بطرد المواطن السنغالي مامه فيلي سال، (21 عامًا)، الذي كان يقيم في بلدة توربيلفيتشينو (شمال شرق) لأسباب تتعلق بأمن الدولة".

وأضاف البيان أن "السنغالي كان يلعب في صفوف فريق هيلاس فيرونا بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالي، في الفترة 1 يناير كانون الثاني 2014 – 30 يونيو حزيران 2016، ثم تخلى عنه النادي بسبب تراجع قدراته البدنية".

وأشار إلى أن "تحقيقات أجهزة مكافحة الإرهاب وثّقت قيام سال في سبتمبر/ أيلول 2017، بمحاولة شراء الزئبق عبر الإنترنت من بائع في محافظة أودينه (شمال شرق)، ثم محاولته في فبراير/ شباط الماضي اقتناء مسدس من أحد المحال التجارية المرخصة في البلدة التي كان يعيش فيها، لكن التاجر الإيطالي قام بالإبلاغ عنه للشرطة".

وأوضحت الوزراة "بعد ذلك تم استجوابه من قبل الشرطة، ثم تفتيش منزله حيث عثر فيه على مواد مسجلة ومنشورات تحض على العمل الجهادي".

وأشار البيان إلى أنه "نظرًا لهذه المعطيات فقد تم ترحيل السنغالي، حيث أعيد جوًا لبلاده اليوم برحلة جوية من مطار ميلانو إلى العاصمة دكار".

المصدر : الأناضول
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