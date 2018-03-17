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شاهد: توتنهام يهزم سوانزي بثلاثية في كأس الاتحاد الإنجليزي

17/3/2018

خفف توتنهام هوتسبير من تأثير غياب مهاجمه هاري كين بعدما سجل كريستيان إريكسن هدفين ليقوده للفوز 3-صفر على سوانزي سيتي والتأهل إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم (السبت).

وقدم الدنماركي أريكسن أداء رائعا ليمنح توتنهام التقدم بعد 11 دقيقة وأضاف هدفه الثاني بعد مرور أكثر من ساعة بقليل.

وأضاف إيريك لاميلا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ليخوض توتنهام مباراة الدور قبل النهائي على استاد ويمبلي، وهو ملعبه المؤقت لحين الانتهاء من بناء استاده الجديد.

وبلغ توتنهام الدور قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ 1982 رغم أنه خسر في هذا الدور جميع مبارياته السبع منذ حصد اللقب في 1991.

ولعب سوانزي، الذي خسر مرة واحدة في 14 مباراة تحت قيادة المدرب كارلوس كارفالياو، في دور الثمانية للمرة الأولى في 54 عاما لكنه لم يقدم الكثير.

ويواجه كين هداف توتنهام خطر الغياب لعدة أسابيع بعد إصابة في الكاحل في الفوز على بورنموث في الدوري الأسبوع الماضي لكن توتنهام لم يشعر بغياب مهاجم انجلترا.

وهز الفريق الشباك سبع مرات منذ خروج كين مصابا في بداية المواجهة ضد بورنموث.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي رغم عمله المذهل لم يحصد أي بطولة مع الفريق حتى الآن "نحن في الدور قبل النهائي. ويمبلي ينتظر ونستحق ذلك. بالتأكيد عندما تسجل مبكرا تصبح الأمور أسهل للسيطرة على المباراة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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