الفيفا يؤكد استخدام حكم الفيديو المساعد بكأس العالم في روسيا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الجاري.

ووافق المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة هذا الشهر على استخدام التقنية رغم الجدل الذي أثارته.

وستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد، التي يقول منتقدون إنها تسببت في ارتباك بالمسابقات التي استخدمت فيها خاصة للمشاهدين في الملاعب الذين غالبا لا يدركون ما يحدث خلال عملية المراجعة.

وقال إنفانتينو "تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار" الذي وصفه بالضروري. وأشار إلى أن هذه التقنية ساعدت في تقليص أخطاء الحكام في المباريات التي استخدمت فيها.

واستخدمت هذه التقنية في كأس العالم للقارات 2017 في روسيا، وأيضًا كأس العالم للأندية 2017 في الإمارات كما استخدمت في الدوري الألماني والإيطالي هذا الموسم كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتطبيق هذا النظام أحد أهم مشروعات إنفانتينو منذ انتخابه في فبراير/شباط 2016.

وأوضح أنه يمكن للحكام اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في 4 حالات فقط هي: تحديد إن كانت الكرة هدفًا أم لا، ضربة جزاء أم لا، بطاقات الطرد المباشرة (وليس الإنذار الثاني)، وأخيرًا مشكلة تحديد هوية اللاعبين في حالات الإنذار (منح لاعب بطاقة بالخطأ)".