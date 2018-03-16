شاهد: أرسنال يؤكد تفوقه على ميلان ويتأهل لدور 8 بالدوري الأوربي

تأهل أرسنال الإنجليزي لدور 8 في بطولة الدوري الأوربي لكرة القدم بعدما قلب تأخره في مباراة إياب الدور 16 أمام ضيفه ميلان الإيطالي صفر-1 إلى فوز 3-1.

وفاز أرسنال على ميلان على أرضه في مباراة الذهاب 2- صفر.

تقدم ميلان عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 35، وبعدها بأقل من أربع دقائق أحرز داني ويلبك هدف التعادل لأرسنال من ركلة جزاء مثيرة للجدل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 71 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان. وفي الدقيقة 86 عاد ويلبك لهز شباك الميلان مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث للفريق اللندني وهدفه الشخصي الثاني.