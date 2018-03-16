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تعرف على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوربا

قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم
قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم
16/3/2018

جنبت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا، الكلاسيكو المبكر بين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة الطامح إلى العودة لرفع الكأس من جديد.

وأسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم التي أجريت (الجمعة) في مقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم في نيون السويسرية، عن مواجهة بين برشلونة الإسباني وروما الإيطالي.

بينما أوقعت القرعة فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في مواجهة يوفنتوس الإيطالي، الذي خسر أمام الريال برباعية في نهائي البطولة الماضية.

وأوقعت القرعة ليفربول في مواجهة مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وجاءت قرعة دور الثمانية كالتالي:

برشلونة الإسباني في مواجهة روما الإيطالي.

أشبيلية الإسباني في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

يوفنتوس الإيطالي في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

ليفربول الإنجليزي في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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