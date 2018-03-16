المغرب يتقدم رسميا لـ "فيفا" لاستضافة مونديال 2026

تقدم المغرب، رسميا، بملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت "لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026″، إنها قدمت (الخميس) ملف الترشيح لتنظيم مونديال 2026 لدى الفيفا في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأوضح بيان للجنة، أن الملف الفني يتكون من 24 قسما شمل العديد من المجالات، بما فيها الرؤية، الاستراتيجية، التنمية المستدامة، وكذا المعلومات التقنية حول البلاد.

وأضاف أن الملف تناول العناصر الأربعة التي حددتها "الفيفا"، وهي: الملاعب، وسائل النقل، فضاءات التدريب، وأماكن الإقامة.

وأشار البيان إلى أن الجانب الإداري المتعلق بالملف تطلب توقيع أكثر من 200 عقد واتفاقية، بما فيها الاتفاقيات التي أبرمت مع المدن المستضيفة والملاعب والمطارات ومختلف المنظمات والهيئات.

وقالت اللجنة إن المغرب تستعد في الوقت الحالي لاستقبال خبراء "فيفا"، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 من أبريل/ نيسان المقبل.

وتعهدت المغرب بـ"الاحترام التام" لشروط "الفيفا".

وفي أغسطس/آب الماضي، تقدمت المغرب بطلب احتضان مونديال 2026 لكرة القدم.

وتنافس المغرب على تنظيم كأس العالم 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 من يونيو/حزيران المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، أعلن دعمه للمغرب في سعيها لاحتضان كأس العالم 2026.

وأوضح رئيس "كاف" أنه لن يكون محايدا، بخصوص ملفات الترشح لتنظيم المونديال، مشيرا إلى أنه يدعم المغرب باعتبارها ممثلا لأفريقيا.

ويعتبر طلب الترشيح المغربي هو الخامس من نوعه، بعد الفشل في 4 مناسبات سابقة، حيث كانت الأولى بخصوص مونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح جنوب أفريقيا.