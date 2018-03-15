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شاهد: السيسي يحمل كأس العالم

كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم
15/3/2018

وصل إلى مطار القاهرة الدولي (الخميس) كأس العالم على متن طائرة خاصة من ساحل العاج ضمن جولة عالمية، برفقة وفد من الفيفا يرأسه نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو.

ووصل كأس العالم لكرة القدم إلى القاهرة في زيارة ترويجية تستغرق 24 ساعة ضمن جولته العالمية بالدول التي تأهلت لنهائيات البطولة التي تستضيفها روسيا صيف العام الجاري.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري لحظات وصول الكأس ووفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى القاهرة قادما من ساحل العاج حيث كان في استقباله وفد حكومي من وزارتي السياحة والشباب والرياضة.

ونقل الكأس بصحبة وفد الفيفا الذي يرأسه اللاعب الفرنسي السابق كريستيان كريمبو إلى مقر قصر الاتحادية الرئاسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "كأس العالم" والوفد المرافق له بمقر مركز المنارة للقوات المسلحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة.

وتهدف الزيارة لإتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم المصريين لمشاهدة الكأس، الذي يعد أكبر جائزة في بطولات كرة القدم في العالم، وأيضًا للاحتفال بتأهل مصر للمونديال بعد غياب 28 عامًا.

‫ومن المقرر أن تقوم البعثة المصاحبة لكأس العالم بجولة في عدد من المواقع في القاهرة والجيزة لمشاركة الشعب المصري فرحته بكأس العالم، قبل أن يغادر العاصمة المصرية إلى مدينة نابولى في إيطاليا، في مستهل جولة أوربية سريعة، قبل أن يقطع آلاف الأميال ليحط في الأرجنتين.

جدير بالذكر، أن جولة كأس العالم تشمل 91 مدينة في 51 دولة في القارات الست بهدف منح الملايين من محبي كرة القدم في أنحاء العالم فرصة الاستعداد لأكبر بطولة عالمية ينتظرها الجميع، والتي تنطلق في روسيا في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : رويترز + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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