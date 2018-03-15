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شاهد: الساحر ميسي يقود برشلونة للإطاحة بتشيلسي

14/3/2018

سجل ليونيل ميسي هدفين رائعين وصنع آخر لعثمان ديمبلي في فوز برشلونة 3-صفر على تشيلسي الأربعاء ليتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتفوقه 4-1 في النتيجة الإجمالية.

وافتتح ميسي التسجيل بعد دقيقتين وثماني ثوان فقط، وهو أسرع هدف في مسيرته، عندما سدد كرة مرت من بين ساقي الحارس تيبو كورتوا من زاوية صعبة.

وصنع مهاجم الأرجنتين الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع تشيلسي قبل أن يمرر لديمبلي الذي سدد بقوة في الزاوية العليا ليسجل هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.

وسدد ماركوس الونسو ظهير تشيلسي في القائم من ركلة حرة ولم يحصل اللاعب الإسباني على ركلة جزاء بعدما سقط إثر التحام مع جيرار بيكي خلال محاولات تشيلسي لتقليص الفارق قبل أن يحسم ميسي المواجهة مسجلا هدفه رقم 100 في دوري الأبطال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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