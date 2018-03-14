فيفا يكشف حجم الطلب على تذاكر المونديال

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أن حجم الطلب على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا في اليوم الأول للمرحلة الجديدة لعملية بيع التذاكر بلغ نحو357 ألف طلب.

وأوضح الفيفا أن الطلب في غضون 24 ساعة منذ فتح المرحلة الحالية للتقدم بطلبات الحصول على تذاكر المونديال أمس الثلاثاء بلغ 356 ألفا و700 طلب معظمها من المشجعين الروس (197 ألفا و36 طلبا) مقابل 14 ألفا و845 طلبا من المشجعين الأمريكيين و14 ألفا و564 طلبا من الأرجنتين و13 ألفا و994 طلبا من كولومبيا و13 ألفا و505 طلبات من المكسيك و9691 طلبامن البرازيل فيما جاء مشجعو ألمانيا في المركز التاسع بواقع 5476 طلبا.

ولم تعد هناك أي تذاكر متبقية لحضور المباراة النهائية للبطولة على استاد "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو والمقررة في 15 يوليو تموز المقبل.

كما نفدت تذاكر المباراة المقررة بين المنتخبين الأرجنتيني والأيسلندي والتي تقام على استاد "سبارتاك" في موسكو يوم 16 يونيو حزيران المقبل.

وانطلقت صباح أمس الثلاثاء المرحلة الجديدة لعملية بيع تذاكر المونديال الروسي والتي تمتد حتى الثالث من أبريل نيسان المقبل.

وعلى عكس الحال في المرحلة السابقة من عملية بيع التذاكر، سيكون الحصول على أي تذكرة في هذه المرحلة طبقا لأسبقية الحجز عبر الرابط الخاص بالتذاكر في موقع الفيفا على الإنترنت.

وفي نهاية المرحلة الماضية لعملية بيع التذاكر، والتي اختتمت في 31 يناير كانون ثاني الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الفيفا للحصول على تذاكر المونديال أربعة ملايين و955 ألفا و169 طلبا على تذاكر جميع المباريات الـ64 للبطولة.

وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي تقدم مشجعوها بطلبات للحصول على تذاكر المونديال وذلك بواقع 338 ألفا و414 طلبا.

ويبلغ إجمالي عدد تذاكر المونديال، المقرر إقامته في روسيا نحو 2.5 مليون تذكرة (مليونان و503 آلاف و957 تذكرة).

وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار في مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.