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شاهد: السد القطري يسحق ناساف الأوزبكي 4- صفر بدوري أبطال آسيا

13/3/2018

اكتسح فريق السد القطري فريق ناساف كارشي الاوزبكي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من المباراة ثم أضاف عبد الكريم حسن الحاج الهدف الثاني في الدقيقة 15 وسجل بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم السد 3- صفر. وفي الشوط الثاني أضاف يوغرطة حمرون الهدف الرابع في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة يتقاسم السد صدارة المجموعة مع بيرسبوليس الإيراني برصيد تسع نقاط. وتغلب بيرسبوليس على الوصل الإماراتي بهدف مقابل لا شيء، ليتذيل الوصل المجموعة بلا رصيد من النقاط. أما ناساف فيحتل المركز الثالث برصيد ست نقاط.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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