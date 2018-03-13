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شاهد: سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على ستوك

12/3/2018

عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ستوك سيتي 2-صفر في المرحلة 30 من المسابقة.

وأكد الإسباني ديفيد سيلفا أهميته للسيتي بعد تسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 10 و50.

وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي والسادس والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة.

بهذا الفوز رفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج للفوز في ثلاث من بين اخر ثماني مباريات ليضمن إحراز اللقب.

وتضاعفت محنة ستوك سيتي حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر قبل الأخير  برصيد 27 نقطة قبل ثمان جولات من نهاية الموسم.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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