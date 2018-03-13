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شاهد: الريان القطري يهزم الهلال السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا

12/3/2018

تغلب فريق الريان القطري على ضيفه الهلال السعودي 2-1 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الريان في الشوط الأول بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 41 وأضاف رودريغو تاباتا الهدف الثاني للريان في الدقيقة 66.

وسجل البديل ياسر القحطاني الهدف الوحيد للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى ست نقاط يتقاسم بها صدارة المجموعة مع استقلال طهران فيما ظل الهلال في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

وهذا هو الفوز الأول للريان في دور المجموعات مقابل ثلاثة تعادلات فيما خسر الهلال للمرة الثانية مقابل تعادلين وبسجل خالي من الانتصارات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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