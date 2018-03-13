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رياضة

الإصابات تلاحق باريس سان جيرمان قبل مواجهة أنجيه

13/3/2018

ضربت سلسلة من الإصابات لاعبي باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم قبل مواجهة ضيفه أنجيه في الدوري غدا الأربعاء.

وتعرض المدافع توماس مونييه لكدمة في مران اليوم الثلاثاء بينما غاب قلب الدفاع ماركينيوس ولاعب الوسط خافيير باستوري عن التدريب لتلقي العلاج بسبب إصابات لم يتم تحديدها.

وقال المدرب أوناي إيمري في مؤتمر صحفي "مونييه يشعر ببعض الألم وتوجد شكوك بشأن مشاركة ماركينيوس وباستوري.

ويغيب عن باريس سان جيرمان بالفعل البرازيلي نيمار الذي يتعافى من جراحة في الكاحل إضافة إلى لاعب الوسط لاسانا ديارا الموقوف.

ويتصدر الفريق الدوري الفرنسي برصيد 77 نقطة من 29 مباراة بفارق 14 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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