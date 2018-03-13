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الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

فريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري
12/3/2018

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 40 في تاريخه والثالثة على التوالي قبل ست جولات على النهاية بعد تعادل المصري البورسعيدي سلبيا مع ضيفه الإنتاج الحربي.

وأدى هذا التعادل إلى استحالة تعويض المصري لفارق النقاط مع الأهلي فيما تبقى من مباريات المسابقة هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 75 نقطة بعد فوزه في 24 من 28 مباراة لعبها ويتقدم بفارق 22 نقطة على الإسماعيلي و24 نقطة على الزمالك.

ولم يكن بوسع الإسماعيلي أو الزمالك اللحاق بالأهلي لكن المصري البورسعيدي رابع الترتيب الذي كان يملك 48 نقطة من 25 مباراة هو الوحيد القادر من الناحية النظرية على معادلة رصيد النقاط مع الأهلي لو فاز بكل مبارياته التسع المتبقية.

لكن بعد تعادله اليوم رفع المصري رصيده إلى 49 من 26 مباراة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي خاض 27 مباراة أيضا.

المصدر : رويترز
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