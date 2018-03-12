صحفي مصري بارز يطالب محمد صلاح بحلاقة شعره ولحيته

طالب الكاتب الصحفي المصري البارز صلاح منتصر مواطنه محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بحلاقة شعره ولحيته كي لا يبدو مثل "المتطرفين المتزمتين" أو الإرهابيين"، على حد وصفه.

ونقل منتصر في عموده اليومي "مجرد رأي" في صحيفة الأهرام الحكومية رسالة من صحفي يدعى محمد بركات قال إنه يؤيد ما جاء فيها من مطالبة صلاح بتغيير "النيولوك" الخاص به، كونه "أصبح نجما تتابع الملايين أخباره".

وجاء في الرسالة: "يجب أولا أن يحلق لحيته الكثيفة التي لا تتناسب مع سنه أو نجوميته، والتي تكاد تضعه، من حيث الشكل على الأقل، في سلة واحدة مع المتطرفين المتزمتين إن لم تضعه مع الإرهابيين أو المتعاطفين معهم على الأقل".

وأضاف بركات في الرسالة التي نشرها منتصر: "وبعد هذا فإن عليه أن يعيد النظر تماما في تسريحة شعره الكثيف الذي يبدو مهوشا ومنفوشا وكأن الحلاق لم يعرف طريق شعره منذ سنوات".

ويضيف بركات في الرسالة: "هذا الذي أطالب به ليس غريبا، فيوم أصبح حسنى مبارك رئيسا للجمهورية كتب الدكتور يوسف إدريس مقالا في الأهرام طلب فيه من مبارك أن يغير من تسريحة شعره. وبالفعل سمع الرئيس كلمات الكاتب المخلص واستجاب لها بمعرفة الخبراء المتخصصين في دراسة ملامح الوجه والتسريحة التي تناسبه".

وتابع قائلا إن هذا: "هو ما يجب أن يفعله محمد صلاح الآن وفورا".

وشغل منتصر رئاسة تحرير مجلة "أكتوبر" المصرية، كما كان رئيسا لتحرير دار المعارف للنشر والتوزيع الحكومية.